В Волгоградской области выявили 142 случая коронавируса за сутки

В Волгоградской области выявили 142 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 260 292 жителя. Вылечились 251 535 человек, в том числе 212 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 15 661 случай COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал о последствиях постковидного синдрома.