Узнать больше

В Пермском крае зафиксировали 349 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Пермском крае зафиксировали 349 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Пермском крае зафиксировали 349 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Госпитализированы за минувшие 24 часа 16 жителей, выздоровели — 1003.

С начала пандемии в регионе заболел 437 431 житель.

Также стало известно, что в Тверской области с 3 по 9 октября выявили 8,7 тыс. заболевших ОРВИ, что ниже недельного показателя на 9%, передаёт tverigrad.ru.

В регионе продолжается вакцинация от гриппа. На 7 октября прививки сделали свыше 280 тыс. жителей.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить