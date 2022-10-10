В Пермском крае зафиксировали 349 случаев COVID-19 за сутки

В Пермском крае зафиксировали 349 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru.

Госпитализированы за минувшие 24 часа 16 жителей, выздоровели — 1003.

С начала пандемии в регионе заболел 437 431 житель.

Также стало известно, что в Тверской области с 3 по 9 октября выявили 8,7 тыс. заболевших ОРВИ, что ниже недельного показателя на 9%, передаёт tverigrad.ru.

В регионе продолжается вакцинация от гриппа. На 7 октября прививки сделали свыше 280 тыс. жителей.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.