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В Оренбургской области подтвердили 109 случаев COVID-19 за сутки

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В Оренбургской области подтвердили 109 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Оренбургской области подтвердили 109 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 238 514. Вылечились 232 376 жителей, в том числе 411 — за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 1216 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости». Выздоровел 1501 житель, госпитализированы 45.

С начала пандемии в городе заболели более 1,7 млн жителей.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

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