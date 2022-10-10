В Татарстане зарегистрировали 318 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 318 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 20 человек.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 183 465 жителей. Выздоровели 176 417 человек, в том числе 83 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ленинградской области выявили 122 случая коронавируса, передают «Невские новости». Выздоровели 307 жителей.

Ранее врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.