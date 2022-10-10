В Удмуртии выявили 436 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 436 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 15 жителей.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1198 человек.

Тем временем в Крыму за сутки подтвердили 96 случаев коронавируса, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на республиканский Минздрав. Вылечились 97 жителей.

Общее число заболевших в регионе достигло 207 835.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.