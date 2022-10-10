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Кадыров опроверг сообщения о пленении командира отряда ОМОНа Бисаева

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о якобы пленении командира отряда ОМОНа «Ахмат-Грозный» Анзора Бисаева в ходе спецоперации на Украине.
Кадыров опроверг сообщения о пленении командира отряда ОМОНа Бисаева
  • РИА Новости

В опубликованном в Telegram сообщении Кадыров общается с Бисаевым.

Глава Чечни добавил, что «злые языки» заявляли о ранении и даже смерти командира ОМОНа, а сегодня появились слухи о якобы пленении Бисаева.

«Конечно, всё это неправда. Анзор «Борец» жив и здоров и совсем не в плену, а выполняет поставленные задачи во главе отважных бойцов», — написал Кадыров.

Ранее он сообщил, что ещё 70 тыс. бойцов из Чечни готовы отправиться в зону спецоперации на Украине.

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