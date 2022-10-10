Кадыров опроверг сообщения о пленении командира отряда ОМОНа Бисаева
- РИА Новости
В опубликованном в Telegram сообщении Кадыров общается с Бисаевым.
Глава Чечни добавил, что «злые языки» заявляли о ранении и даже смерти командира ОМОНа, а сегодня появились слухи о якобы пленении Бисаева.
«Конечно, всё это неправда. Анзор «Борец» жив и здоров и совсем не в плену, а выполняет поставленные задачи во главе отважных бойцов», — написал Кадыров.
Ранее он сообщил, что ещё 70 тыс. бойцов из Чечни готовы отправиться в зону спецоперации на Украине.