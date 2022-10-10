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Клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев умер в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде умер клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев.
Клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев умер в Нижнем Новгороде
  • РИА Новости

Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин в социальных сетях. 

«Это уникальный человек... которого любили безумно все в группе «Ласковый май». Им дорожили и знали, насколько он надёжный человек», — рассказал Разин.

Причина смерти музыканта не указывается.

По словам продюсера, в составе группы Афанасьев дал более двух тысяч концертов.

В ночь на 23 июня умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет.

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