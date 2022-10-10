Клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев умер в Нижнем Новгороде
- РИА Новости
Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин в социальных сетях.
«Это уникальный человек... которого любили безумно все в группе «Ласковый май». Им дорожили и знали, насколько он надёжный человек», — рассказал Разин.
Причина смерти музыканта не указывается.
По словам продюсера, в составе группы Афанасьев дал более двух тысяч концертов.
В ночь на 23 июня умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет.