Клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев умер в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде умер клавишник группы «Ласковый май» Михаил Афанасьев.

Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин в социальных сетях.

«Это уникальный человек... которого любили безумно все в группе «Ласковый май». Им дорожили и знали, насколько он надёжный человек», — рассказал Разин.

Причина смерти музыканта не указывается.

По словам продюсера, в составе группы Афанасьев дал более двух тысяч концертов.

В ночь на 23 июня умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет.