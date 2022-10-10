Путин заявил, что в ходе частичной мобилизации обнаружилось достаточно бестолковщины

Президент России Владимир Путин отметил, что в ходе частичной мобилизации обнаружилось достаточно бестолковщины.

«Здесь, к сожалению, бестолковщины у нас достаточно», — заявил Путин во время встречи с избранными главами регионов, комментируя ход частичной мобилизации в стране.

Президент отметил, что такое часто бывает и по другим направлениям, но если бы правительство не занялось этим, то никогда бы и не увидело проблем, которые накапливались достаточно долго.

Он отметил, что это хороший повод, чтобы разобраться со всеми этими вопросами.

Ранее президент России Владимир Путин призвал губернаторов держать вопросы соблюдения законодательства при частичной мобилизации на контроле.