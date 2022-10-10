Исследование показало, что почти треть россиян не чувствует себя «в ресурсе»

Специалисты маркетплейса услуг YouDo и сети клиник «РЖД-Медицина» провели исследование и выяснили, что почти треть россиян чувствует себя сегодня совершенно «не в ресурсе».

Как пишет «Газета.Ru», 30% россиян отметили, что чувствуют себя в текущий момент совершенно не в ресурсе. 52% на этот вопрос ответили «50 на 50, пойдёт», и лишь 18% ощущают себя на все 100%.

Кроме того, 30% опрошенных признались, что их занятия и увлечения сегодня приносят им меньше удовольствия, чем раньше. 10% россиян привычные дела совсем не радуют.

Также в рамках опроса выяснилось, что треть россиян используют в своей речи фразы «я в потоке» и «в ресурсе», 54% слышат их в своём окружении.

25% опрошенных отметили, что их раздражают люди, использующие подобные фразы.

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