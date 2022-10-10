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Около 350 грузовиков и 1400 человек перевезли паромы через Керченский пролив за сутки

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Экстренные службы сообщили, что паромы перевезли около 350 грузовиков и 1,4 тыс. человек за сутки через Керченский пролив после взрыва на Крымском мосту.

«За сутки паром «Керченский-2» перевез 207 фур и 692 человека, паром «Лаврентий» — 139 грузовиков и 680 человек», — цитирует представителя экстренных служб РИА Новости.

Кроме этого, два пассажирских катера «Диана Тривия» и «Клемез» перевезли еще 1248 человек.

Ранее в пресс-службе Министерства транспорта России сообщили, что за сутки два парома перевезли через Керченский пролив около 1,5 тыс. человек. 

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон заявил, что ответом Москвы на теракт на Крымском мосту может быть только прямое уничтожение террористов.

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