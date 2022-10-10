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Специалист Максимова назвала трейд-ин способом покупки жилья без ипотеки

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Начальник отдела управления загородной недвижимости «ИНКОМ-Недвижимости» Татьяна Максимова рассказала, что вариант продажи недвижимости, который называется «трейд-ин», популярен у тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия, не прибегая к заёмным средствам.
Специалист Максимова назвала трейд-ин способом покупки жилья без ипотеки
  • Gettyimages.ru

Покупатель может продать свою квартиру на вторичке, а на вырученные деньги купить жильё в новом доме без использования ипотечных средств — такой механизм называется «трейд-ин», объяснила эксперт в беседе с «Российской газетой».

«Сначала клиент выбирает понравившийся ему объект. Параллельно происходит оценка квартиры клиента по рыночной цене, чтобы тот понимал, сколько ему придётся доплатить. Затем риелторская компания договаривается с застройщиком (или продавцом вторичного объекта) о фиксировании его стоимости в течение срока реализации квартиры покупателя — два-три месяца. Когда все вопросы по условиям покупки и продажи улажены, квартира выставляется на продажу. После её реализации покупатель добавляет необходимую сумму и становится собственником загородного объекта», — сказала Максимова.

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