Аналитик Фёдоров дал рекомендации продавцам квартир

Аналитик Teletrade Алексей Фёдоров рассказал, что при продаже объекта недвижимости нужно учитывать современную ситуацию на местном рынке жилья.

Необходимо изучить графики движения цен на недвижимость, сравнить данные как минимум за несколько месяцев, отметил он в беседе с Life.ru.

По его словам, если цены идут вверх, то это «рынок продавца», указывающий на превышение спроса на недвижимость над предложением. В такое время высока вероятность продажи объекта по максимальной цене.

«Если же цены после долгого роста начали падать, как сейчас, то это означает, что включается режим «рынка покупателя». То есть спад цен, скорее всего, продолжится. В такой ситуации нужно предлагать не завышенные цены и быть готовым к дополнительным скидкам», — заявил эксперт.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.