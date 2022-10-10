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«Ведомости»: магазины «Иль де Ботэ» возобновляют работу в России с 10 октября

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Магазины «Иль де Ботэ» снова начнут работу в России — они откроются на месте торговых точек бренда Sephora.

«Российская сеть парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» с 10 октября возобновляет работу своих магазинов: они откроются на месте торговых точек бренда Sephora», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к обеим компаниям.

Соответствующую информацию изданию подтвердил представитель «Иль де Ботэ» — по его словам, магазин Sephora в торговом центре «Авиапарк» уже сменил вывеску. Остальные произведут ребрендинг до января 2023 года.

В июле стало известно, что Sephora объявила о продаже 100% дочерней компании в России для «обеспечения преемственности для сотрудников».

Испанский бренд одежды Mango принял решение отказаться от прямых продаж в России на фоне ситуации на Украине.

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