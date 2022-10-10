Путин поручил проработать возможность газификации Камчатку через «Сахалин — 2»

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность газификации Камчатского края за счёт СПГ нефтегазового проекта «Сахалин — 2».

«Правительству России разработать совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, публичными акционерными обществами «Газпром» и «Новатэк», утвердить и обеспечить выполнение плана-графика (дорожной карты) газификации Камчатского края на период до 2025 года», — говорится в списке поручений президента по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

В документе также отмечена необходимость предусмотреть возможность поставок СПГ на Камчатку, добываемого в рамках проекта «Сахалин — 2».

Путин поручил подготовить доклад о выполнении поручения до 1 февраля 2023 года и предоставлять соответствующие отчёты на ежегодной основе.

Ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон запросил ресурсы для газификации Камчатки.

По его словам, компания разработала и согласовала основные техрешения по созданию инфраструктуры для приёма СПГ в Петропавловске-Камчатском.