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Путин поручил проработать возможность газификации Камчатку через «Сахалин — 2»

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Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность газификации Камчатского края за счёт СПГ нефтегазового проекта «Сахалин — 2».

«Правительству России разработать совместно с органами исполнительной власти Камчатского края, публичными акционерными обществами «Газпром» и «Новатэк», утвердить и обеспечить выполнение плана-графика (дорожной карты) газификации Камчатского края на период до 2025 года», — говорится в списке поручений президента по итогам совещания по вопросам долгосрочного социально-экономического развития Петропавловск-Камчатского городского округа.

В документе также отмечена необходимость предусмотреть возможность поставок СПГ на Камчатку, добываемого в рамках проекта «Сахалин — 2».

Путин поручил подготовить доклад о выполнении поручения до 1 февраля 2023 года и предоставлять соответствующие отчёты на ежегодной основе.

Ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон запросил ресурсы для газификации Камчатки.

По его словам, компания разработала и согласовала основные техрешения по созданию инфраструктуры для приёма СПГ в Петропавловске-Камчатском. 

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