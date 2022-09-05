военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

НОВАТЭК запросил ресурсы для газификации Камчатки

Короткая ссылка
Компания НОВАТЭК готова строить инфраструктуру для газификации Камчатки и просит дополнительную ресурсную базу для поставки туда газа, заявил глава компании Леонид Михельсон на совещании у президента России Владимира Путина.
НОВАТЭК запросил ресурсы для газификации Камчатки
  • РИА Новости

По его словам, НОВАТЭК разработал и согласовал основные техрешения по созданию инфраструктуры для приёма СПГ в Петропавловске-Камчатском. 

Он отметил, что единственным вопросом остаётся организация поставок газа, которую невозможно осуществить по внутрироссийской цене без дополнительных ресурсов.

«В связи с этим мы просим вашей поддержки в решении вопроса выделения дополнительной ресурсной базы СПГ-проекта», — приводит РИА Новости слова Михельсона.

Ранее Путин на встрече с участниками экологического форума на Камчатке назвал сокращение поставок газа и возвращение к угольной генерации далеко не лучшим вариантом решения проблем с экологией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить