НОВАТЭК запросил ресурсы для газификации Камчатки

Компания НОВАТЭК готова строить инфраструктуру для газификации Камчатки и просит дополнительную ресурсную базу для поставки туда газа, заявил глава компании Леонид Михельсон на совещании у президента России Владимира Путина.

По его словам, НОВАТЭК разработал и согласовал основные техрешения по созданию инфраструктуры для приёма СПГ в Петропавловске-Камчатском.

Он отметил, что единственным вопросом остаётся организация поставок газа, которую невозможно осуществить по внутрироссийской цене без дополнительных ресурсов.

«В связи с этим мы просим вашей поддержки в решении вопроса выделения дополнительной ресурсной базы СПГ-проекта», — приводит РИА Новости слова Михельсона.

Ранее Путин на встрече с участниками экологического форума на Камчатке назвал сокращение поставок газа и возвращение к угольной генерации далеко не лучшим вариантом решения проблем с экологией.