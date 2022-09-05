Путин назвал сокращение поставок газа не лучшим вариантом решения проблем с экологией

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума на Камчатке назвал сокращение поставок газа и возвращение к угольной генерации далеко не лучшим вариантом решения проблем с экологией.

«Получать дешёвый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же всё, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимают именно подобным образом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минэкономразвития России заявило, что односторонние санкции угрожают решению проблемы климата.

В начале августа генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Россия не должна подражать западным странам, использующим «зелёную повестку» в ущерб интересам производителей ископаемого топлива.