военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Путин назвал сокращение поставок газа не лучшим вариантом решения проблем с экологией

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на встрече с участниками экологического форума на Камчатке назвал сокращение поставок газа и возвращение к угольной генерации далеко не лучшим вариантом решения проблем с экологией.
Путин назвал сокращение поставок газа не лучшим вариантом решения проблем с экологией
  • РИА Новости

«Получать дешёвый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же всё, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем и проблем в тех регионах, где решения принимают именно подобным образом», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Минэкономразвития России заявило, что односторонние санкции угрожают решению проблемы климата.

В начале августа генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Россия не должна подражать западным странам, использующим «зелёную повестку» в ущерб интересам производителей ископаемого топлива.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить