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В ЮВО сообщили, что самолёт Су-24 потерпел крушение в Ростовской области

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Самолёт Су-24 потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полёта в Ростовской области, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа.
В ЮВО сообщили, что самолёт Су-24 потерпел крушение в Ростовской области
  • РИА Новости

«9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Су-24», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что экипаж катапультировался, полёт выполнялся без боекомплекта.

По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

В июле стало известно, что в результате крушения самолёта Ан-2 на Кубани погибли два человека.

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