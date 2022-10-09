В ЮВО сообщили, что самолёт Су-24 потерпел крушение в Ростовской области

Самолёт Су-24 потерпел крушение в ходе учебно-тренировочного полёта в Ростовской области, пострадавших в результате ЧП нет. Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа.

РИА Новости

«9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полёта потерпел аварию самолёт Су-24», — приводит РИА Новости сообщение. Отмечается, что экипаж катапультировался, полёт выполнялся без боекомплекта. По предварительным данным, причиной крушения могла стать техническая неисправность. В июле стало известно, что в результате крушения самолёта Ан-2 на Кубани погибли два человека.