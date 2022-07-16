Два человека погибли при крушении самолёта Ан-2 на Кубани

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В результате авиакатастрофы на Кубани погибли два человека, заявили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Пилот и его пассажир 1951 года рождения скончались от полученных травм», — говорится в тексте официального сообщения.

По факту крушения легкомоторного самолёта Ан-2 возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что самолёт разбился в Краснодарском крае в результате столкновения с ЛЭП.

Разрушений строений нет.

В качестве одной из версий причин авиакатастрофы с самолётом Ан-2 на Кубани рассматривается ошибка пилотирования.

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