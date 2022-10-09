Аксёнов: по Крымскому мосту будут ездить только легковые машины до особого распоряжения

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об усилении обеспечения безопасности на транспорте. В частности, теперь по Крымскому мосту будут ездить только легковые машины до особого распоряжения.

«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», — сообщил Аксёнов в Telegram.

Он добавил, что перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» бесплатно.

Кроме этого, работа по обеспечению транспортной безопасности в Крыму на объектах морского транспорта также усилена.

Ранее сообщалось, что паром «Лаврентий» для перевозки крупнотоннажного транспорта отправился в первый рейс из Крыма с 16 грузовиками на борту.