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Аксёнов: по Крымскому мосту будут ездить только легковые машины до особого распоряжения

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об усилении обеспечения безопасности на транспорте. В частности, теперь по Крымскому мосту будут ездить только легковые машины до особого распоряжения.
Аксёнов: по Крымскому мосту будут ездить только легковые машины до особого распоряжения
  • РИА Новости

«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», — сообщил Аксёнов в Telegram.

Он добавил, что перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» бесплатно. 

Кроме этого, работа по обеспечению транспортной безопасности в Крыму на объектах морского транспорта также усилена.

Ранее сообщалось, что паром «Лаврентий» для перевозки крупнотоннажного транспорта отправился в первый рейс из Крыма с 16 грузовиками на борту.

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