Аксёнов: по Крымскому мосту будут ездить только легковые машины до особого распоряжения
- РИА Новости
«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», — сообщил Аксёнов в Telegram.
Он добавил, что перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет выполняться паромом «Лаврентий» бесплатно.
Кроме этого, работа по обеспечению транспортной безопасности в Крыму на объектах морского транспорта также усилена.
Ранее сообщалось, что паром «Лаврентий» для перевозки крупнотоннажного транспорта отправился в первый рейс из Крыма с 16 грузовиками на борту.