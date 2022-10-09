В МИД России заявили, что освобождённые территории стали частью Союзного государства
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Полищук напомнил о договоре 1999 года, согласно которому Крым также является частью Союзного государства.
«Это значит, что Республика Крым, Севастополь, а также новые регионы Донбасса и Приазовья после вступления в состав России стали частью Союзного государства», — отметил собеседник агентства.
5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.
Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.