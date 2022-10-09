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В МИД России заявили, что освобождённые территории стали частью Союзного государства

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Директор второго департамента СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области после референдумов стали частью Союзного государства России и Белоруссии.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Полищук напомнил о договоре 1999 года, согласно которому Крым также является частью Союзного государства.

«Это значит, что Республика Крым, Севастополь, а также новые регионы Донбасса и Приазовья после вступления в состав России стали частью Союзного государства», — отметил собеседник агентства.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные законы о принятии четырёх новых регионов в состав России.

Перед этим документы были одобрены Советом Федерации и Госдумой.

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