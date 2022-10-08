Минтранс России: три пассажирских судна готовы к работе в Крыму в случае необходимости

Три пассажирских судна готовы приступить к работе в Крыму с вечера 8 октября, если потребуется, заявили в Минтрансе России.

«С вечера 8 октября 2022 года готовы приступить к работе в случае необходимости три пассажирских судна вместимостью 100, 200 и 250 человек», — сообщает министерство в своём Telegram-канале.

Уточняется, что Росморречфлот организовал работу морских паромов для налаживания функционирования Керченской паромной переправы.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.