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Минтранс России: три пассажирских судна готовы к работе в Крыму в случае необходимости

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Три пассажирских судна готовы приступить к работе в Крыму с вечера 8 октября, если потребуется, заявили в Минтрансе России.
Минтранс России: три пассажирских судна готовы к работе в Крыму в случае необходимости
  • © AP Photo

«С вечера 8 октября 2022 года готовы приступить к работе в случае необходимости три пассажирских судна вместимостью 100, 200 и 250 человек», — сообщает министерство в своём Telegram-канале.

Уточняется, что Росморречфлот организовал работу морских паромов для налаживания функционирования Керченской паромной переправы.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

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