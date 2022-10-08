Экс-генерал ФСБ: взрыв на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала
- AFP
«Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил», — сказал он.
Михайлов добавил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, если досмотр проводится визуально.
Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля. Частично обрушилось два пролёта сооружения.
Сформирована комиссия для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий инцидента.
По последним данным, погибли три человека.
По Крымскому мосту уже начато движение автотранспорта.