Экс-генерал ФСБ: взрыв на Крымском мосту могли совершить с помощью радиоканала

Подрыв грузовика на Крымском мосту мог быть совершён с помощью радиоканала, вряд ли использовался таймер, считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов. Такое мнение он выразил в беседе с РИА Новости.

«Возможно, это было совершено с помощью какого-то радиоканала. Но, безусловно, в этом сейчас будут разбираться наши правоохранительные органы, которые уже точно установят, как и кто это совершил», — сказал он.

Михайлов добавил, что обнаружить взрывное устройство в грузовике на пропускном пункте довольно сложно, если досмотр проводится визуально.

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля. Частично обрушилось два пролёта сооружения.

Сформирована комиссия для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий инцидента.

По последним данным, погибли три человека.

По Крымскому мосту уже начато движение автотранспорта.