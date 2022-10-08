Возобновлена продажа билетов на поезда в Крым и обратно
- AFP
«Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра», — говорится на сайте компании.
Уточняется, что возврат билетов на поезда будет осуществляться в соответствии со стандартными правилами возврата.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что по Крымскому мосту открыто движение для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.
8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля. Частично обрушилось два пролёта сооружения.