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Возобновлена продажа билетов на поезда в Крым и обратно

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Продажа билетов на 8 и 9 октября на девять поездов, следующих в Крым и обратно, возобновлена, заявила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».
Возобновлена продажа билетов на поезда в Крым и обратно
  • AFP

«Возобновлена продажа билетов на сегодня и завтра», — говорится на сайте компании.

Уточняется, что возврат билетов на поезда будет осуществляться в соответствии со стандартными правилами возврата.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что по Крымскому мосту открыто движение для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля. Частично обрушилось два пролёта сооружения.

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