Рогов: для запуска Запорожской АЭС есть все возможности

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в эфире «Соловьёв LIVE», что для запуска Запорожской АЭС есть все возможности.

«У нас всё возможно, чтобы атомную станцию восстановить и запустить её в работу», — передаёт слова Рогова РИА Новости.

Он уточнил, что ЗАЭС снова переведена в аварийный режим и последняя линия электропередач, соединяющая станцию с энергосистемой Украины, перебита. При этом питание ЗАЭС на данный момент возможно только за счёт дизель-генераторов.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что в результате обстрела была повреждена линия электропередачи, запитывающая электроэнергией шестой энергоблок ЗАЭС.