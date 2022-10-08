Рогов: для запуска Запорожской АЭС есть все возможности
- РИА Новости
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«У нас всё возможно, чтобы атомную станцию восстановить и запустить её в работу», — передаёт слова Рогова РИА Новости.
Он уточнил, что ЗАЭС снова переведена в аварийный режим и последняя линия электропередач, соединяющая станцию с энергосистемой Украины, перебита. При этом питание ЗАЭС на данный момент возможно только за счёт дизель-генераторов.
Ранее в МАГАТЭ сообщили, что в результате обстрела была повреждена линия электропередачи, запитывающая электроэнергией шестой энергоблок ЗАЭС.