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Рогов: для запуска Запорожской АЭС есть все возможности

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Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил в эфире «Соловьёв LIVE», что для запуска Запорожской АЭС есть все возможности.
Рогов: для запуска Запорожской АЭС есть все возможности
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«У нас всё возможно, чтобы атомную станцию восстановить и запустить её в работу», — передаёт слова Рогова РИА Новости.

Он уточнил, что ЗАЭС снова переведена в аварийный режим и последняя линия электропередач, соединяющая станцию с энергосистемой Украины, перебита. При этом питание ЗАЭС на данный момент возможно только за счёт дизель-генераторов.

Ранее в МАГАТЭ сообщили, что в результате обстрела была повреждена линия электропередачи, запитывающая электроэнергией шестой энергоблок ЗАЭС.

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