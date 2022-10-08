Стремоусов: детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань

Власти Херсонской области намерены отправить детей с родителями на несколько недель в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край на отдых, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы готовы на время тяжёлого периода, потому что укронацисты обстреливают город, — сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков», — приводит РИА Новости слова Стремоусова в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на время зачистки от ВСУ периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей родителей с детьми будут отправлять в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские военные стянули на Херсонское направление большое количество техники из стран НАТО.