Стремоусов: детей из Херсонской области отправят в Крым, Ростовскую область и на Кубань
- AFP
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«Мы готовы на время тяжёлого периода, потому что укронацисты обстреливают город, — сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков», — приводит РИА Новости слова Стремоусова в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, на время зачистки от ВСУ периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей родителей с детьми будут отправлять в Крым, Ростовскую область и Краснодарский край.
Ранее Стремоусов заявил, что украинские военные стянули на Херсонское направление большое количество техники из стран НАТО.