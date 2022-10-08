СЕО группы vvCube Ткаченко предупредил о прекращении работы WhatsApp на некоторых смартфонах

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко рассказал, что мессенджер WhatsApp перестанет работать на некоторых устройствах с устаревшей операционной системой до конца октября текущего года.

Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

В частности, уточнил Ткаченко, мессенджер больше не будет поддерживаться на моделях с iOS 10 или 11.

Эксперт посоветовал обновить систему до 12, чтобы приложение работало.

Кроме того, предупредил Ткаченко, мессенджер полностью перестанет работать на моделях iPhone 5 и iPhone 5C.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к телефону из-за проблем с безопасностью мессенджера WhatsАpp.