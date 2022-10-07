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Автоэксперт Субботин рассказал об особенностях выбора зимней резины

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Автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин рассказал об особенностях выбора зимней резины.
Автоэксперт Субботин рассказал об особенностях выбора зимней резины
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что фрикционные покрышки могут быть предпочтительным вариантом для езды зимой из-за наличия на внешней поверхности протектора большого количества специальных надрезов.

Как пояснил Субботин, нередко так называемые липучки проявляют себя лучше шипованной резины.

«При температуре до -30 °С в ход вступают ламели, которых на нешипованных шинах гораздо больше, соответственно с такой резиной автомобиль лучше цепляется за неровности дороги и ведёт себя лучше», — заявил эксперт.

По его словам, шипованные покрышки проявляют себя на заснеженных дорогах более эффективно, но лишь при температуре до -15 °С.

Субботин посоветовал ориентироваться на тесты серьёзных организаций, чтобы выбрать подходящую зимнюю резину.

«Необходимо обращать внимание на тормозные, боковые и сцепные свойства шин. Как машина входит в поворот, держится в этом повороте. Ещё одним параметром и не менее важным фактором является то, как автомобиль на этих шинах гребёт по снегу, а дальше уже отталкиваться от стоимости», — заключил Субботин.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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