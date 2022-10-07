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Психолог Наумова рассказала, как отучить детей списывать домашнее задание из интернета

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Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как отучить детей списывать домашнее задание из интернета.
Психолог Наумова рассказала, как отучить детей списывать домашнее задание из интернета
  • Gettyimages.ru

«Прежде всего следует понять, почему ребёнок списывает. Причин может быть две: либо он не может справиться с домашним заданием из-за пробелов в знаниях, либо ему просто лень», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, в первом случае нужно помочь ребёнку получить недостающие знания.

Если дело в лени, то желательно провести беседу — задавать наводящие вопросы, чтобы ребёнок сам пришёл к выводу о пагубности списывания.

«Важно не ругать ребёнка, а спросить: почему так происходит? Важно объяснить, что сложности бывают всегда, главное — не сдаваться», — добавила Наумова.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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