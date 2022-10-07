Психолог Наумова рассказала, как отучить детей списывать домашнее задание из интернета

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, как отучить детей списывать домашнее задание из интернета.

«Прежде всего следует понять, почему ребёнок списывает. Причин может быть две: либо он не может справиться с домашним заданием из-за пробелов в знаниях, либо ему просто лень», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, в первом случае нужно помочь ребёнку получить недостающие знания.

Если дело в лени, то желательно провести беседу — задавать наводящие вопросы, чтобы ребёнок сам пришёл к выводу о пагубности списывания.

«Важно не ругать ребёнка, а спросить: почему так происходит? Важно объяснить, что сложности бывают всегда, главное — не сдаваться», — добавила Наумова.

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