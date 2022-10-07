В Пермском крае подтвердили 744 случая COVID-19 за сутки

В Пермском крае подтвердили 744 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 47 жителей.

Об этом сообщает kp.ru.

Новые случаи выявлены в 32 территориях региона. С начала пандемии в крае заболел 435 551 человек.

Также стало известно, что в Ленинградской области зарегистрировали 434 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 17 человек, выздоровели 458.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.