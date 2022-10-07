Подмосковье приняло ещё более 50 детей-сирот из Донбасса
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы стараемся максимально помогать всем, кто защищает детей. У нас уже 800 детишек из Донбасса проживают в Подмосковье, а 30 из них — уже в семьях. И вот ещё 50», — заявил Воробьёв.
По его словам, с детьми будут работать профессионалы, которые подберут детям любящих приёмных родителей.
«Важно, чтобы у детей было нормальное детство. И конечно, Андрей Юрьевич в очередной раз поддержал и взял всех детей в Московскую область. Это, конечно, невероятно», — сказала Львова-Белова.
Ранее ФАН сообщало, что волонтёры ОНФ доставили гумпомощь жителям труднодоступных районов ЛНР.