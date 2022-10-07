В Мосжилинспекции пояснили правила расчёта за отопление в случае установки счётчиков тепла

Начальник Мосжилинспекции Олег Кичиков рассказал, что индивидуальные приборы учёта тепловой энергии могут помочь сэкономить на отоплении только в том случае, если соблюсти ряд требований.

В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что есть разница между индивидуальными приборами учёта (ИПУ) тепла и распределителями. Отличия заключаются и в порядке расчётов по показаниям разных приборов.

«Начисление платы за предоставленную коммунальную услугу «Отопление» по показаниям индивидуальных приборов учёта тепла или показаниям распределителей возможно только при условии, что многоквартирный дом оснащён работоспособным и допущенным к коммерческим расчётам ресурсоснабжающей организацией общедомовым прибором учёта тепловой энергии», — сообщили в Мосжилинспекции.

В ведомстве подчеркнули, что такие приборы должны быть установлены во всех помещениях дома. Установленный в единичной квартире счётчик приведёт лишь к дополнительным тратам на его приобретение и эксплуатацию.

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