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Отоларинголог Ризаев назвал тугоухость одним из возможных осложнений после COVID-19

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Врач-оториноларинголог Антон Ризаев назвал тугоухость одним из возможных осложнений после коронавируса.
Отоларинголог Ризаев назвал тугоухость одним из возможных осложнений после COVID-19
  • Gettyimages.ru

«Хотя точных данных по частоте развития тугоухости на фоне COVID-19 на сегодня нет, в научной литературе описано множество таких случаев», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил эксперт, без лечения такое состояние может затянуться на месяцы, а при присоединении вторичной бактериальной инфекции не исключён и острый гнойный средний отит.

«Учитывая большую вероятность развития необратимых нарушений слуха при отсутствии адекватного лечения, обращение к врачу при появлении первых же симптомов, таких как снижение слуха, головокружение, шум в ушах, должно быть немедленным», — добавил Ризаев.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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