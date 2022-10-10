В России снизилась заболеваемость ОРВИ

В России за год снизилось число случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

Так, по последним данным, за июль 2022 года в России было зафиксировано 1,3 млн случаев острых инфекций верхних дыхательных путей. Это почти на 1 млн случаев меньше, чем в июле прошлого года (было 2,2 млн).

По мнению врача-терапевта Людмилы Лапы, такая тенденция может объясняться отчасти тем, что люди стали меньше обращаться за помощью к специалистам.

«Не знаю, считали это со случаями COVID-19 или нет, но могу сказать, что обращений стало меньше, потому что многие уже знают, как помогать себе, так как болеют острыми респираторными заболеваниями, постковидным синдромом по два-три раза. Все уже знают, какие меры нужно принимать для себя лично, какую принимать терапию, как себя вести в этой ситуации. Очень многие не обращаются к врачу и сами себя лечат. Это первый фактор, за счёт которого может уменьшиться (показатель. — RT). Также обращаться (к врачу. — RT) могут только те, кому нужен больничный лист», — отметила терапевт в беседе с RT.

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