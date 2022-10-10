Узнать больше

В России снизилась заболеваемость ОРВИ

Короткая ссылка
RT
В России за год снизилось число случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.
В России снизилась заболеваемость ОРВИ
  • РИА Новости

Так, по последним данным, за июль 2022 года в России было зафиксировано 1,3 млн случаев острых инфекций верхних дыхательных путей. Это почти на 1 млн случаев меньше, чем в июле прошлого года (было 2,2 млн).

По мнению врача-терапевта Людмилы Лапы, такая тенденция может объясняться отчасти тем, что люди стали меньше обращаться за помощью к специалистам.

«Не знаю, считали это со случаями COVID-19 или нет, но могу сказать, что обращений стало меньше, потому что многие уже знают, как помогать себе, так как болеют острыми респираторными заболеваниями, постковидным синдромом по два-три раза. Все уже знают, какие меры нужно принимать для себя лично, какую принимать терапию, как себя вести в этой ситуации. Очень многие не обращаются к врачу и сами себя лечат. Это первый фактор, за счёт которого может уменьшиться (показатель. — RT). Также обращаться (к врачу. — RT) могут только те, кому нужен больничный лист», — отметила терапевт в беседе с RT.

Ранее врач — спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин назвал безопасную суточную дозу чеснока и лука.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить