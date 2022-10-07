В Губернском театре опровергли информацию о мобилизации Никиты Преснякова с репетиции

Московский Губернский театр опроверг RT сообщения о том, что артиста Никиту Преснякова забрали с репетиции из-за частичной мобилизации.

Сообщения о якобы мобилизации артиста стали появляться в различных Telegram-каналах.

В театре прокомментировали, что в тот день репетиций не было и артист последний раз играл в спектакле 22 сентября.

«Он занят в одном спектакле — «Безымянная звезда» — и участвует в репетициях только в те дни, когда занят в спектакле», — заявили в культурном учреждении.

29 сентября народный артист России Игорь Скляр опроверг RT сообщения СМИ о том, что намерен отправиться в зону спецоперации.