В Губернском театре опровергли информацию о мобилизации Никиты Преснякова с репетиции
- РИА Новости
Сообщения о якобы мобилизации артиста стали появляться в различных Telegram-каналах.
В театре прокомментировали, что в тот день репетиций не было и артист последний раз играл в спектакле 22 сентября.
«Он занят в одном спектакле — «Безымянная звезда» — и участвует в репетициях только в те дни, когда занят в спектакле», — заявили в культурном учреждении.
29 сентября народный артист России Игорь Скляр опроверг RT сообщения СМИ о том, что намерен отправиться в зону спецоперации.