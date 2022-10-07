Глава Дагестана Меликов: Рустама Мурадова назначили командующим ВВО

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что командующим Восточным военным округом назначен Герой России Рустам Мурадов.

«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом», — написал Меликов в своём Telegram-канале.

Он назвал Мурадова лидером и стратегом, который принимает правильные решения.

Также он заявил, что у Мурадова есть боевой опыт в горячих точках в Чечне и Сирии.

Ранее Министерство обороны России сообщило о назначении генерал-полковника Михаила Мизинцева на должность заместителя главы оборонного ведомства.

В июле вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России.