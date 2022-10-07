Глава Дагестана Меликов: Рустама Мурадова назначили командующим ВВО
- РИА Новости
«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом», — написал Меликов в своём Telegram-канале.
Он назвал Мурадова лидером и стратегом, который принимает правильные решения.
Также он заявил, что у Мурадова есть боевой опыт в горячих точках в Чечне и Сирии.
Ранее Министерство обороны России сообщило о назначении генерал-полковника Михаила Мизинцева на должность заместителя главы оборонного ведомства.
В июле вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России.