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Глава Дагестана Меликов: Рустама Мурадова назначили командующим ВВО

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Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что командующим Восточным военным округом назначен Герой России Рустам Мурадов.
Глава Дагестана Меликов: Рустама Мурадова назначили командующим ВВО
  • РИА Новости

«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом», — написал Меликов в своём Telegram-канале.

Он назвал Мурадова лидером и стратегом, который принимает правильные решения.

Также он заявил, что у Мурадова есть боевой опыт в горячих точках в Чечне и Сирии.

Ранее Министерство обороны России сообщило о назначении генерал-полковника Михаила Мизинцева на должность заместителя главы оборонного ведомства.

В июле вице-адмирал Виктор Соколов сообщил, что назначен временно исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России.

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