Ветеринар Лисичкина посоветовала защищать домашних животных от комаров и слепней
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«Так называемые кровососы — комары и слепни — не имеют ядовитых желёз. Но опасность для собак или кошек, укушенных такими насекомыми, может заключаться в аллергической реакции — отёке морды, языка, рвоте. Чтобы снизить риск укусов, есть специальные ошейники и спреи в зоомагазинах для питомцев», — поделилась ветеринар в интервью «Газете.Ru».
Наряду с этим президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил владельцам о необходимости обрабатывать животных от клещей в период с апреля по ноябрь.
В разговоре с РИАМО он уточнил, что активность клещей в Московском регионе продлится до ноябрьских заморозков.
Ранее Владимир Голубев рассказал о породах собак, которые могут подойти людям старшего поколения.