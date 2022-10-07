Ветеринар Лисичкина посоветовала защищать домашних животных от комаров и слепней

Ветеринар, кинолог и зоопсихолог сервиса по выгулу и передержке животных Лидия Лисичкина рассказала, каких насекомых стоит остерегаться в осенний период хозяевам, выгуливающим домашних животных на улице.

«Так называемые кровососы — комары и слепни — не имеют ядовитых желёз. Но опасность для собак или кошек, укушенных такими насекомыми, может заключаться в аллергической реакции — отёке морды, языка, рвоте. Чтобы снизить риск укусов, есть специальные ошейники и спреи в зоомагазинах для питомцев», — поделилась ветеринар в интервью «Газете.Ru».

Наряду с этим президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил владельцам о необходимости обрабатывать животных от клещей в период с апреля по ноябрь.

В разговоре с РИАМО он уточнил, что активность клещей в Московском регионе продлится до ноябрьских заморозков.

Ранее Владимир Голубев рассказал о породах собак, которые могут подойти людям старшего поколения.