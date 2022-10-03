Кинолог Голубев рассказал о породах собак, которые могут подойти людям старшего поколения

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о породах собак, которые могут подойти людям старшего поколения.

«Конечно, всё зависит от человека и его образа жизни — кому-то подойдут активные питомцы, а кто-то ищет себе спокойного компаньона. Людям старшего возраста стоит обращать внимание на некрупных собак, которые обладают спокойным характером и отличаются неприхотливостью в уходе, имеют отличное здоровье и готовы всегда следовать за своим хозяином», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Например, можно обратить внимание на чихуахуа, которые считаются добрыми, игривыми и верными собаками.

Среди других пород — кавалер-кинг-чарльз-спаниель, брюссельский гриффон, миниатюрный пудель, пекинес.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН заявил, что 60% российских семей имеют домашних животных.