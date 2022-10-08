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В России выросли продажи сухпайка и тушёнки

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RT
Аналитики проанализировали средние цены и продажи лапши быстрого приготовления, сухого пайка, консервов и тушёнки.
В России выросли продажи сухпайка и тушёнки
  • РИА Новости

Анализ данных проводил ОФД «Такском» в период с 21 сентября по 5 октября 2022 года, сравнив данные с аналогичным периодом 2021 года.

Данные показали, что продажи сухпайка выросли на 81%, тушёнки — на 34%. В то же время спрос на лапшу и консервы снизился на 19% и 27% соответственно.

При этом средние цены выросли на все исследуемые категории товаров. Средняя цена лапши быстрого приготовления составляет 58 рублей, сухого пайка — 1198 рублей. Консервы в среднем стоят 209 рублей, а тушёнка — 170 рублей.

Представленный анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО «Такском».

Всего проанализировано более 41 млрд кассовых чеков.

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