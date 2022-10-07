Членов ячейки ИГ задержали за подготовку теракта в Ставрополе
Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.
«ФСБ России... вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещённой в России международной террористической организации ИГИЛ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что получены признательные показания.
В ведомстве сообщили, что фигуранты дела готовили теракт по указанию зарубежных эмиссаров на территории, где размещена транспортная инфраструктура региона. Изъяты компоненты бомбы.
Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту.
Ранее ФСБ сообщила, что в Московском регионе задержали финансировавших ИГ членов террористической ячейки.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.