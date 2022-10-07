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В Евросоюзе подтвердили возможность разморозки активов российских инвесторов

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В Еврокомиссии подтвердили, что разморозить активы российских инвесторов возможно при наличии соответствующих разрешений от европейских регуляторов.
В Евросоюзе подтвердили возможность разморозки активов российских инвесторов
  • РИА Новости

Как говорится в официальном журнале Евросоюза, компетентные органы страны, входящей в Евросоюз, имеют право разрешить разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчётному депозитарию.

Также отмечается, что Евросоюз допускает возможность предоставления средств и экономических ресурсов российскому депозитарию, но при этом должны соблюдаться условия, о которых объявят компетентные органы.

Государство — член ЕС обязано уведомлять другие государства-члены обо всех разрешениях, предоставленных в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения.

Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России.

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