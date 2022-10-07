В Евросоюзе подтвердили возможность разморозки активов российских инвесторов
- РИА Новости
Как говорится в официальном журнале Евросоюза, компетентные органы страны, входящей в Евросоюз, имеют право разрешить разморозку денежных средств или активов, принадлежащих Национальному расчётному депозитарию.
Также отмечается, что Евросоюз допускает возможность предоставления средств и экономических ресурсов российскому депозитарию, но при этом должны соблюдаться условия, о которых объявят компетентные органы.
Государство — член ЕС обязано уведомлять другие государства-члены обо всех разрешениях, предоставленных в соответствии с настоящим пунктом в течение двух недель с момента получения разрешения.
Ранее сообщалось, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России.