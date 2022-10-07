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«Объясняем.рф»: наличие боевого опыта подтверждается записью в военном билете

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Наличие боевого опыта подтверждается записью в военном билете. Об этом сообщил официальный портал «Объясняем.рф».
«Объясняем.рф»: наличие боевого опыта подтверждается записью в военном билете
  • РИА Новости

«Факт наличия боевого опыта подтверждается только соответствующей записью в военном билете», — отмечается в тексте.

Ранее портал «Объясняем.рф» назвал уважительные причины неявки в военкомат по повестке. 

К ним относятся, к примеру, утрата трудоспособности, которая связана с заболеванием либо увечьем гражданина, тяжёлое состояние здоровья родных, в том числе отца, матери, жены, мужа, ребёнка, родного брата либо сестры, дедушки, бабушки или усыновителя. Также уважительной причиной станет участие в похоронах указанных родственников.

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