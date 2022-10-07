«Объясняем.рф»: наличие боевого опыта подтверждается записью в военном билете

Наличие боевого опыта подтверждается записью в военном билете. Об этом сообщил официальный портал «Объясняем.рф».

«Факт наличия боевого опыта подтверждается только соответствующей записью в военном билете», — отмечается в тексте.

Ранее портал «Объясняем.рф» назвал уважительные причины неявки в военкомат по повестке.

К ним относятся, к примеру, утрата трудоспособности, которая связана с заболеванием либо увечьем гражданина, тяжёлое состояние здоровья родных, в том числе отца, матери, жены, мужа, ребёнка, родного брата либо сестры, дедушки, бабушки или усыновителя. Также уважительной причиной станет участие в похоронах указанных родственников.