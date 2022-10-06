Официальный портал «Объясняем.рф» назвал уважительные причины для неявки в военкомат по повестке.

В числе таких причин названа утрата трудоспособности, которая связана с заболеванием либо увечьем гражданина, тяжёлое состояние здоровья родных, в том числе отца, матери, жены, мужа, ребёнка, родного брата либо сестры, дедушки, бабушки или усыновителя. Также уважительной причиной станет участие в похоронах указанных родственников.

Другой уважительной причиной считается препятствие, которое возникло из-за действия непреодолимой силы, либо обстоятельство, которое не зависит от воли гражданина, к примеру, стихийное бедствие.

В сообщении говорится, что могут быть другие причины, если призывная комиссия признает их уважительными.

При этом для признания вышеуказанных причин уважительными необходимо их документальное подтверждение.

После окончания действия уважительной причины гражданин обязан без дополнительной повестки незамедлительно явиться в военкомат, объяснили на портале.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины в Пензенской области по факту уклонения от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации.