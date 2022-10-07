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Юрист Красовская рассказала о вступающих в силу осенью изменениях по выплатам пенсий

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Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, кто имеет право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений.
Юрист Красовская рассказала о вступающих в силу осенью изменениях по выплатам пенсий
  • РИА Новости

Право на единовременную выплату денег из пенсионных накоплений имеют люди, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в соответствии со статьёй 6 закона №424-ФЗ, объяснила специалист в беседе с Life.ru.

«У них не оказалось необходимого страхового стажа или необходимого количества ИПК (баллов) по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). Право на выплату есть также у людей, размер накопительной пенсии которых в случае её назначения составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости и накопительной пенсии», — уточнила Красовская.

Такие категории граждан могут направить заявление по почте или подать его через МФЦ с 31 октября 2022 года.

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