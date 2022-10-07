Юрист Красовская рассказала о вступающих в силу осенью изменениях по выплатам пенсий

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала, кто имеет право на единовременную выплату средств пенсионных накоплений.

Право на единовременную выплату денег из пенсионных накоплений имеют люди, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в соответствии со статьёй 6 закона №424-ФЗ, объяснила специалист в беседе с Life.ru.

«У них не оказалось необходимого страхового стажа или необходимого количества ИПК (баллов) по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). Право на выплату есть также у людей, размер накопительной пенсии которых в случае её назначения составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости и накопительной пенсии», — уточнила Красовская.

Такие категории граждан могут направить заявление по почте или подать его через МФЦ с 31 октября 2022 года.

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