Юрист Красовская рассказала о вступающих в силу осенью изменениях по выплатам пенсий
- РИА Новости
Право на единовременную выплату денег из пенсионных накоплений имеют люди, которые не приобрели право на получение накопительной пенсии в соответствии со статьёй 6 закона №424-ФЗ, объяснила специалист в беседе с Life.ru.
«У них не оказалось необходимого страхового стажа или необходимого количества ИПК (баллов) по достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). Право на выплату есть также у людей, размер накопительной пенсии которых в случае её назначения составил бы 5% и менее по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости и накопительной пенсии», — уточнила Красовская.
Такие категории граждан могут направить заявление по почте или подать его через МФЦ с 31 октября 2022 года.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН рассказала подробности о Социальном фонде России.