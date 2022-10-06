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В детские технопарки Подмосковья зачислили более 3500 детей в новом учебном году

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В детские технопарки «Кванториум» и «Изобретариум» в Московской области зачислили более 3500 школьников в новом учебном году.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство образования.

«Самыми востребованными направлениями у ребят остаются занятия по программированию, космической инженерии и IT-направлениям», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

По её словам, в технопарках дети могут изучать современные технологии, в том числе 3D-моделирование, дроны, виртуальную реальность и многое другое.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили проект «Код будущего» для школьников 8—11-х классов.

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