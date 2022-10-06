В детские технопарки Подмосковья зачислили более 3500 детей в новом учебном году
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство образования.
«Самыми востребованными направлениями у ребят остаются занятия по программированию, космической инженерии и IT-направлениям», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
По её словам, в технопарках дети могут изучать современные технологии, в том числе 3D-моделирование, дроны, виртуальную реальность и многое другое.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили проект «Код будущего» для школьников 8—11-х классов.