Знаком «Заслуженный учитель города Москвы» наградили 13 педагогов
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Вы лучшие в нашей стране и одни из самых лучших в мире. <...> Об этом говорят международные исследования, медали наших школьников на международных и всероссийских олимпиадах, результаты ЕГЭ и успешное поступление выпускников в ведущие вузы», — заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова на церемонии награждения.
Среди награждённых — учитель английского языка Галина Агеева из школы №1367, учитель истории Илья Литкенс из школы №1543, учитель начальных классов Наталия Лифашина из школы «Глория».
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области запустили проект «Код будущего» для школьников 8—11-х классов.