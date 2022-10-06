В Оренбургской области зарегистрировали 180 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 237 985. Вылечились 230 774 жителя, в том числе 420 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Кировской области выявили 176 случаев COVID-19 за сутки, передаёт progorod43 со ссылкой на сайт регионального управления Роспотребнадзора.
С начала пандемии в регионе заболел 161 281 житель, выздоровели 158 456.
Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.