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В Тюменской области выявили 397 случаев коронавируса за сутки

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В Тюменской области выявили 397 случаев коронавируса за последние сутки.
В Тюменской области выявили 397 случаев коронавируса за сутки
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 241 901.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1092 жителя. Под медицинским наблюдением остаются 6173 человека.

«В регионе развёрнуто 90 коек, свободно — 22,2%. Два пациента на ИВЛ. За сутки проведено 4144 лабораторное исследование. Всего с начала пандемии 4 404 832», — уточнили в штабе.

В целом в России за сутки зарегистрировали 23 045 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

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