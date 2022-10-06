В Тюменской области выявили 397 случаев коронавируса за сутки

В Тюменской области выявили 397 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает megatyumen.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 241 901.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1092 жителя. Под медицинским наблюдением остаются 6173 человека.

«В регионе развёрнуто 90 коек, свободно — 22,2%. Два пациента на ИВЛ. За сутки проведено 4144 лабораторное исследование. Всего с начала пандемии 4 404 832», — уточнили в штабе.

В целом в России за сутки зарегистрировали 23 045 случаев COVID-19, передаёт «Утро.ру».

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.