В Волгоградской области зарегистрировали 186 случаев COVID-19 за сутки

В Волгоградской области зарегистрировали 186 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 259 639.

Тем временем в Ленинградской области выявили 322 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости». Госпитализированы 9 пациентов. Выздоровели за сутки 418 человек.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.