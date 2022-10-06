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В Волгоградской области зарегистрировали 186 случаев COVID-19 за сутки

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В Волгоградской области зарегистрировали 186 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Волгоградской области зарегистрировали 186 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 259 639.

Тем временем в Ленинградской области выявили 322 случая коронавируса за минувшие 24 часа, передают «Невские новости». Госпитализированы 9 пациентов. Выздоровели за сутки 418 человек.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

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