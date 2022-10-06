В Татарстане подтвердили 341 случай COVID-19 за сутки

В Татарстане подтвердили 341 случай COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

Общее число заболевших в республике достигло 182 141. Выздоровели 175 643 жителя, в том числе 492 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Санкт-Петербурге выявили 1465 случаев коронавируса за сутки, передают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб. Госпитализированы 174 пациента, выписаны 2933.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.