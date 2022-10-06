В Иркутской области зарегистрировали 364 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области зарегистрировали 364 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 345 255 жителей, выздоровели 333 747.

Также стало известно, что в Ставрополе двумя компонентами вакцины от коронавируса привились почти 220 тыс. человек, первым компонентом — 294 тыс., передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Для вакцинации от COVID-19 в городе работают семь медпунктов в поликлиниках и один в ТЦ.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.