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В Иркутской области зарегистрировали 364 случая COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зарегистрировали 364 случая COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зарегистрировали 364 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 345 255 жителей, выздоровели 333 747.

Также стало известно, что в Ставрополе двумя компонентами вакцины от коронавируса привились почти 220 тыс. человек, первым компонентом — 294 тыс., передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Для вакцинации от COVID-19 в городе работают семь медпунктов в поликлиниках и один в ТЦ.

Ранее главный врач клинико-диагностической лаборатории, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Андрей Поздняков высказался о последствиях постковидного синдрома.

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